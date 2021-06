Debatte um Zusammenlegung : Beide Notarztstandorte werden gebraucht

Die Rettungswache in Rheinberg: Dort ist auch der Notarzt stationiert (Symbolbild). Foto: Armin Fischer (arfi)

Meinung Xanten/Rheinberg Laut einer Auswertung haben die Notärzte in Xanten und Rheinberg zu wenige Einsätze, deshalb denkt der Kreis Wesel über eine Zusammenlegung in Alpen nach. Es muss aber gewährleistet bleiben, dass die Notärzte die Patienten rechtzeitig erreichen. Deshalb müssen die Standorte in Xanten und Rheinberg erhalten bleiben.

Es bleibt ein Rätsel, warum die Debatte um die Notärzte in Xanten und Rheinberg überhaupt geführt wird. Wie können die beiden Standorte infrage gestellt werden, wenn sie doch Menschen helfen – und zwar: Hunderten Menschen jedes Jahr, Tag und Nacht? Es ist nicht zu verstehen.

Sollten die Standorte nachts zusammengelegt werden, wäre von abends bis morgens nur noch ein Notarzt im Einsatz – bisher sind es rund um die Uhr immer zwei. Und er müsste allein eine Fläche von Xanten und Sonsbeck bis Alpen und Rheinberg abdecken. Bisher teilen sich die Xantener und Rheinberger Notärzte dieses Gebiet. Wo also sollte die Verbesserung durch die Zusammenlegung in Alpen und den Wegfall eines Notarztes sein?

Geringere Kosten dürfen nur dann ein Argument sein, wenn davon auszugehen wäre, dass die Leistung danach genauso gut erbracht würde wie bisher. Aber wie soll ein Notarzt genauso viel leisten wie zwei Notärzte, zumal sich sein Einsatzgebiet verdoppelt? Natürlich bleiben die Rettungswachen in Xanten und Rheinberg. Aber die Sanitäter ersetzen keinen Notarzt. Sie ergänzen ihn. Und es muss gewährleistet bleiben, dass er rechtzeitig beim Patienten ist.