Im Campingpark Kerstgenshof : Mord und Musik am Teich-Idyll

Erwin Kohl (am Tisch) liest für die Campingpark-Bewohner, die Musiker Bronco T. Slade (links) und Mac Polen (rechts) spielen in den Lesepausen. RP-Foto: A. Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck-Labbeck Erwin Kohl liest im Campingpark Kerstgenshof in Labbeck aus seinem Krimi „Dumm gelaufen, Martha“. Zwei Mitglieder der Band Glam Bam haben in den Pausen Siebziger-Jahre-Songs gespielt.

Kann es ein lauschigeres Plätzchen für eine Krimilesung geben als dieses? Eine total idyllisch gelegene Wiese an einem Naturteich auf dem Gelände des Campingparks Kerstgenshof in Labbeck? Wohl kaum. So wie mancher Mörder an den Tatort zurückkehrt ist auch Krimiautor Erwin Kohl aus Alpen dorthin gegangen, wo er schon vor vier Jahren aus seinem Büchern vorgelesen hat. Nach Labbeck, auf den Kerstgenshof, der in Kohls Büchern eine zentrale Rolle spielt. Wohnt doch seiner Ermittler Lukas Born dort. In den spannenden Geschichten heißt der Campingplatz allerdings nicht Kerstgenshof, sondern „Happy Eiland“.