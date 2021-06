Leichtathletik : Brömmel und Schuster starten bei der Frauen-DM

Sonsbeck/Xanten Die Sonsbeckerin Brömmel nimmt für die LG Olympia Dortmund die 1500-Meter-Distanz in Angriff, die Xantenerin Schuster startet für Bayer Leverkusen über die 100 Meter Hürden.

Beim nationalen Höhepunkt der Leichtathleten im olympischen Sommer mischen auch zwei U20-Sportlerinnen aus Sonsbeck und Xanten mit. Rahel Brömmel von der LG Olympia Dortmund hat sich die Qualifikation für die DM der Frauen und Männer in Braunschweig über 1500 Meter gesichert, Franziska Schuster von Bayer Leverkusen tritt über die 100-Meter-Hürden an.

Brömmel fährt mit Rückenwind zur Deutschen Meisterschaft. Die 18-Jährige lief am vergangenen Wochenende beim Wettkampf im belgischen Oordegem eine neue persönliche Bestzeit über 1500 Meter. Für die Studentin stoppte die Uhr bei 4:25,29 Minuten. Bei der DM versucht sie, „eine schnelle Zeit“ zu erzielen“ und die Norm für die U20-EM (4:24 Minuten) zu knacken. Ihr Rennen wird am Sonntag um 15.30 Uhr gestartet. Erste Titelanwärterin ist Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen), die 2020 Deutsche Meisterin wurde.

Schuster hat die EM-Norm über die 100-Meter-Hürden bereits unterboten. In Braunschweig will die Xantenerin ins Finale einziehen: „Dafür muss ich wohl 13,60 Sekunden laufen.“ Sie fahre topfit zur DM, die Verletzung am rechten Handgelenk nach einem Trainingssturz würde die Studentin auf der Bahn nicht mehr behindern. Die Blessur hatte sich die 19-jährige Sprinterin vor der Kurzpfalz-Gala in Weinheim zugezogen. „Ein Knorpel hatte was abbekommen. Die Hand tut nur noch weh, wenn ich etwas schweres trage.“ Das erste Halbfinale beginnt am Samstag um 17.05 Uhr. Knapp eine Stunde später folgt das Finale. Favoritin ist Titelverteidigerin Ricarda Lobe (MTG Mannheim).