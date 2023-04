Überraschung zur Premiere in Sonsbeck Sprachlos auf der Theater-Bühne

Würde man bei Theater-Aufführungen Noten für ein fotografisches Gedächtnis vergeben, bekäme Jürgen Kluth eine glatte Eins. Oder nein: eine Eins plus. Nicht weil er die sieben anderen ebenso großartigen Darsteller des Sonsbecker Amateurtheaters am Freitagabend bei der Erstaufführung der Komödie „Trautes Heim, nie allein“ im Kastell an die Wand gespielt hätte, sondern weil der Mann ein unfassbares Gedächtnis hat. Der 65-Jährige, der 2022 zum ersten Mal beim Son-theater auf der Bühne stand und nach eigener Aussage wirklich absolut gar keine schauspielerischen Erfahrungen mitbringt, leistet in dem Stück von Anthony Marriott und Bob Grant schier Unglaubliches. „Es ist faszinierend, was einem so einfällt, wenn man unter Druck steht“, sagt Jürgen Kluth an einer Stelle in der Komödie – er scheint 120 Minuten unter Druck gestanden zu haben.