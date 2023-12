Kulturveranstaltungen in Mönchengladbach Das gibt’s an Weihnachten und zu Silvester im Theater

Auch zwischen den Jahren müssen Theaterliebhaber nicht auf einen Besuch verzichten, es gibt einen Mix aus Oper, Ballett und Komödie. Am Mittwoch, 27. Dezember, sticht der Ozeanpianist Novecento ab 20 Uhr erneut in See. Die Komödie „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ von Isobel McArthur nach Jane Austen steht am Donnerstag, 28. Dezember, 19.30 Uhr auf dem Spielplan. Puccini-Fans sollten sich die Oper „Madama Butterfly“ nicht entgehen lassen. Eine Vorstellung gibt es am Freitag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr. Das Tanzensemble des Theaters lädt am Samstag, 30. Dezember, 19.30 Uhr noch einmal zum Ballettabend mit „Seide – Band – Bandoneon“ ein.