Sontheater feiert Jubiläum Aus dem Partykeller auf die Bühne

Vor 25 Jahren trafen sich die Freunde Wolfgang Haake, Andrea Wienen, F. Schmidt, Marion Larking und Winfried Cleve sowie Marlene Aengeneyndt, Corina Grundmann, Eberhard Schwenk, Renate Heursen-Janßen und Klaudia Schorn im Partykeller, um das Ensemble aus der Taufe zu heben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Sonsbecker Laiendarsteller aber bereits einen Namen gemacht. Ihr Debüt gaben sie bereits 1976, als sie zur Einweihung einer neuen Fahne der St.-Sebastianus-Schützen das Stück „Der Meisterlügner“ auf die Bühne brachten. „Die Resonanz war so gut, dass wir beschlossen, weiterzumachen“, erinnert sich Renate Heursen-Janßen. Zunächst ging’s in lockerer Weise weiter, nur zu besonderen Anlässen wurde ein Stück aufgeführt. Die Proben fanden in einer Scheune statt. In den 80er Jahren schloss sich die Truppe der Initiative Kultur in Sonsbeck (Kis) an. Die Auftritte wurden regelmäßiger, das Publikum größer. Das Ziel blieb gleich: „Die Zuschauer sollen ihre Alltagssorgen vergessen können“, sagen die Mitglieder. „Unser Motto ist: Wer lacht, lebt länger.“