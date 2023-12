Boulevardtheater in Düsseldorf Komödien-Freunde sind jetzt an der Seite von René Heinersdorff

Der Freundeskreis der Komödie hat beschlossen, ab sofort das Theater an der Kö zu unterstützen. Die Mitgliederversammlung fand am Montagabend statt. „Es gab keine einzige Gegenstimme“, sagt Hajo Riesenbeck, Vorsitzender des Freundeskreises. Am 23. Januar sind die aktuell 105 Mitglieder des Freundeskreises in das Theater an der Kö eingeladen. Nach dem Besuch des Stücks „Das Brautkleid“ soll es eine Führung sowie ein Zusammentreffen mit Intendant René Heinersdorff und den Schauspielern geben.