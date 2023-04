Spende an Vereine Hilfe für das Ehrenamt in der Region

„Unsere Mitarbeiter leben gern hier, sie sind in der Region verwurzelt“, erklärten Schlag und van Holt. Das liege auch an den vielen Vereinen und die ehrenamtliche Arbeit, die in ihnen geleistet werde. „Das wollen wir unterstützen“, sagen die Geschäftsführer. „Als ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen haben wir immer auch eine Verantwortung gegenüber dem Umfeld, in dem wir tätig sind.“