Projekt am Amplonius-Gymnasium Rheinberg Eine hundertprozentige Rheinberg-Uhr

Am Amplonius-Gymnasium weiß man, was die Zeit geschlagen hat. Jedenfalls im Umfeld der Schülerfirma Vinwatch. Denn dieses kleine Unternehmen stellt Uhren her. Wanduhren. Und zwar aus alten Vinyl-Schallplatten. Diese Uhren sind 100 Prozent Rheinberg: Hergestellt aus alten Rheinberg-Schallplatten, mit einer Silhouette aus prägnanten Gebäuden in der Stadt, die ebenfalls wie der Schriftzug „Amplonius“ mit der Unterstützung eines Rheinberger Unternehmers in die schwarzen Kunststoffscheiben geschnitten wird. Ein echt lokales Produkt also. „Mehr Rheinberg geht nicht“, sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schülerfirma und freuen sich, dass ihre Uhren sich schon gut verkaufen.