Es geht an die Nieren Sontheater spielt zweite Komödie zum Jubiläum

Christian Grune und Regina Leurs spielen das Ehepaar Arnold und Kathrin, Dieter Kluth und Marianne Kluth sind in den Rollen des befreundeten Paares Götz und Diana zu sehen. In dem Stück geht es um Arnold, der endlich in der Liga der Stararchitekten spielt und darauf mit den Freunden Götz und Diana und mit Gattin Kathrin anstoßen will. Seine Hochstimmung wird aber jäh gestört, als Kathrin ihm nach einer Routineuntersuchung mitteilt: Sie leidet an einer Niereninsuffizienz und benötigt sehr bald eine neue Niere. Da Ehemann Arnold die gleiche Blutgruppe hat, liegt es nahe, dass er ihr eine spenden könnte. Doch er ist mit der Situation überfordert und zögert. Umso größer die Überraschung, als Freund Götz sofort seine Hilfe anbietet. Nun bricht ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende aus, bei dem alle Beteiligten Federn lassen müssen.