Fußball-Bezirksliga Epp und van de Loo als Doppelpacker für den TuS Xanten

Nach zwei unerfreulichen Partien mit sechs Gegentreffern kehrte der Tabellenvierte gegen den Abstiegskandidaten in die Erfolgsspur zurück. „Ich habe endlich wieder die Mannschaft mit dem absoluten Willen gesehen, die als Kollektiv verteidigte und durch starke Umschaltmomente überzeugte. Sie hatte richtig Bock, Fußball zu spielen“, so Bardehle. Bis auf die letzten zehn Minuten waren die Hausherren dominant. Nach einem Eckball von Niklas Maas eröffnete Thomas van de Loo, der am zweiten Pfosten genau richtig stand, per Kopf den Torreigen (25.). David Epp erhöhte auf 2:0 (32.) und nach der Pause auf 3:0 (53.). Auf 4:0 stellte Niklas Binn in der 61. Minute. Zum 5:0 traf erneut van de Loo (73.). Die Homberger Tore gingen aufs Konto von Emre Yildiz (76.) und Kaan Tekatli (89.).