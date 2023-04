Fußball-Kreisliga A Borussia Veen muss TuS Asterlagen ziehen lassen

Concordia Rheinberg – FC Rumeln-Kaldenhausen 6:3 (2:3). Die Gastgeber zeigten die richtige Reaktion auf die Niederlage in Repelen und besiegten und den nächsten Abstiegskandidaten standesgemäß. Niklas Noll (7., 21.) schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack, Björn Kluth (16., 26.) glich zweimal aus. Patrick Rentsch (37.) besiegelte vom Elfmeterpunkt den 2:3-Pausenstand. „Die Halbzeitansprache war laut. Am Ende haben wir den Gegner dominiert“, fasste Trainer Manfred Wranik zusammen, der sein Team in der Pflicht sieht, auch gegen die unteren Teams bis zum Saisonende 100 Prozent zu geben. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Kilian Rabe (47.) nutze die Concordia die Überzahl. Pätrick Preuss (58.), Patrick Utech (67.), Jonas van den Brock (71.) und Mathias Morawin per Elfmeter (90.) drehten die Partie.