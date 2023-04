Schlagerparty im De Kelder Willi Girmes bringt Ballermann-Stimmung nach Xanten

Girmes sorgte am Samstagabend mit seinen alten und neuen Hits sowie zahlreichen Cover-Versionen bekannter Schlager von Beginn an für Stimmung unter den begeisterten Gästen. Erinnerungen wurden wach – Erinnerungen an die Zeiten der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck oder an Zeiten mit Schlagerstars wie Bernd Clüver und vielen anderen. „Man merkt, dass die Leute wieder feiern wollen“, sagte Girmes, „und De Kelder bietet mit seiner urigen und familiären Atmosphäre den richtigen Rahmen dafür.“