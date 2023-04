Fußball-Oberliga SV Sonsbeck beweist Mentalität und bejubelt Heimsieg

Nach einem Sonsbecker Sieg sah es nach den ersten 45 Minuten jedoch nicht aus. Die Ratinger drückten von Beginn an dem Spiel ihren Stempel auf und zeigten, wie ballsicher der Tabellensechste ist. Vor allem das Zentrum mit Ex-Profi Moses Lamidi und Emre Demircan spielte stark. auf. Die zwei zogen die Fäden. Ali Hassan Hammoud brachte die Gäste schon nach 13 Minuten mit 1:0 in Führung. In der Folge hatten die Rot-Weißen Mühe, Tom Hirsch in den Griff zu bekommen. Der linke offensive Mittelfeldspieler scheiterte am Außenpfosten (27.) und kurz darauf an Tobias Meier, der im letzten Moment seinen Schuss noch blocken konnte (32.).