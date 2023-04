Tischtennis SV Millingen macht den Klassenerhalt fix

Bezirksliga: Der SV Millingen stand zweimal an der Platte. Erst unterlagen die „Buben“ mit 2:9 bei WRW Kleve. „Wir sind mit Ersatz untergegangen. Es war ein Trainingstag für das alles entscheidende Spiel am Sonntag“, sagte Rolf Ehlert, der sich dann mit seinen Teamkollegen im Kellerduell gegen den SV Schermbeck mit 9:4 durchsetzte. Der SVM ging mit 2:1 aus den Doppeln und lag nach acht Spielen mit 6:2 vorne. Eine Aufholjagd wurde nicht mehr zugelassen, der Klassenerhalt ist bei drei Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang ein Spieltag vor Saisonende perfekt. „Wir freuen uns, in der neuen Bezirksoberliga aufzuschlagen“, ergänzte Ehlert. Punkte in Kleve: Blankenstein/Ingenillem, Sowinski; Punkte gegen Schermbeck: Ehlert/Sowinski, Blankenstein/Esser, van Bebber (2), Blankenstein (2), Sowinski (2), Esser.