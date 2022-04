Großeinsatz in Sonsbeck : Mehr als 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Wohnhaus

Mehr als 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen in Wohnhaus

Großeinsatz in Sonsbeck

Sonsbeck In Sonsbeck hat ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Mehr als 60 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Feuerwehrmann musste zum Krankenhaus gebracht werden.

In Sonsbeck ist ein Wohnhaus durch einen Großbrand am Mittwochabend erheblich beschädigt worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte, sind vier Wohnungen vorerst unbewohnbar. Bewohner seien nicht verletzt worden, aber ein Feuerwehrmann leicht, erklärten die Einsatzkräfte.