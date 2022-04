Recycling von Baustoffen : Industrie sieht sich durch Studie zum Kies-Bedarf bestätigt

Niederrhein Im Streit um den Kies-Abbau am Niederrhein verweist der Verband der Kies-Industrie auf eine Studie zum Rohstoffbedarf bis 2040. Er sieht sich dadurch bestätigt und kritisiert Aussagen von „wahlkämpfenden Politikern“.

Die Kies-Industrie bekräftigt ihre Position, wonach ein weiterer Abbau des Rohstoffes auch in den nächsten Jahren notwendig sei. Sie stützt sich auf eine neue Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach wird der Kies-Bedarf auch im Jahr 2040 nur zu etwa 15 Prozent durch das Recycling von Baustoffen gedeckt werden können.

Die Studie wurde vom Bundesverband Baustoffe Steine und Erden (BBS) in Auftrag gegeben, also vom Dachverband der Roh- und Baustoffindustrie. Er hat untersuchen lassen, wie sich die Nachfrage nach den Rohstoffen der Industrie bis 2040 in Deutschland entwickeln könnte. Das DIW und die SST Ingenieurgesellschaft Aachen hätten dafür zwei volkswirtschaftliche Szenarien berechnet, erklärte der BBS.