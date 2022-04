Unterstützung von Ehrenamtlichen : „VereinsLiebe“ geht in die zweite Runde

Startschuss für die Aktion VereinsLiebe 2022: Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, und Michael Kowalle (l.), Verlagsleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Foto: Norbert Prümen

Niederrhein Die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post vergeben insgesamt 30.000 Euro, um die ehrenamtliche Arbeit vor Ort wieder zu unterstützen. Vereine können an der Aktion teilnehmen, indem sie zeigen, was Zusammenhalt ausmacht.

Die Aktion „VereinsLiebe“ geht in die zweite Runde: Nach der sehr erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr unterstützen die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post die Vereine in der Region wieder mit einem Wettbewerb und vergeben darüber insgesamt rund 30.000 Euro an die Ehrenamtlichen. Damit wollen sie ihnen nicht nur finanziell helfen, sondern auch deutlich machen, wie wichtig die Vereine für die Menschen und die Gesellschaft sind. Es ist eine Wertschätzung ihrer Arbeit.

Im vergangenen Jahr hatten Volksbank Niederrhein und Rheinische Post die Aktion ins Leben gerufen. Es war als Starthilfe für die Zeit nach der Corona-Krise gedacht – aber dann dauerte die Pandemie doch länger als gehofft, und nun leidet das Vereinsleben schon seit zwei Jahren darunter. In den vergangenen Wochen kam noch der Krieg in der Ukraine mit den Folgen für die Wirtschaft hinzu: Sponsoren müssen ihre Budgets kürzen, gleichzeitig steigen die Kosten, zum Beispiel für Energie. Viele Vereine müssen deshalb ihre Beiträge erhöhen, für Anschaffungen fehlt ihnen sowieso schon Geld. Weitere Mitglieder treten aus.

Info So können Vereine an der Aktion teilnehmen Teilnahmebedingungen Jeder Verein kann maximal ein Foto oder eine Collage einreichen. Teilnehmen können nur eingetragene Vereine mit gültigem Freistellungsbescheid und Sitz im Geschäftsgebiet der Volksbank Niederrhein. Einsendeschluss ist der 22. Mai 2022. Der Beitrag kann an gewinnspiel@volksbank-niederrhein.de geschickt werden. Dabei Vereinsname, Kontaktperson und E-Mail-Adresse angeben. Der Rechtsweg ist aufgeschlossen. Weitere Infos unter www.volksbank-niederrhein.de/vereinsliebe.

Vor diesem Hintergrund sagt Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein: „Die Aktion ,VereinsLiebe‘ ist in diesem Jahr noch wichtiger als im vergangenen Jahr.“ Michael Kowalle, Verlagsleiter der Rheinischen Post am Niederrhein, ergänzt: „Jetzt zählt es noch mehr denn je, den Vereinen eine Perspektive zu geben.“ Deshalb soll es eine neue Auflage der Aktion „VereinsLiebe“ geben, um damit den vielen Ehrenamtlichen in der Region wieder so gut es geht unter die Arme zu greifen. „Zusammenhalt beginnt vor Ort“, sagt Lohmann.

Es geht auch darum, Mut zu machen. Krieg und Krise bestimmen den Alltag der Menschen. In der Bevölkerung sei deshalb eine diffuse Angst zu spüren, wie es weitergehe, berichtet Lohmann. Die gemeinsame Aktion von Volksbank Niederrhein und Rheinischer Post soll deshalb auch zeigen, was es auch an Positivem in der Region gebe – zum Beispiel das vielfältige Vereinswesen und das Engagement der Ehrenamtlichen. „Wir wollen zeigen, dass niemand mit seinen Sorgen allein gelassen wird“, sagt Kowalle.

Alle gemeinnützigen Vereine im Geschäftsgebiet der Volksbank Niederrhein am linken Niederrhein sind dazu aufgerufen, an der Aktion mitzumachen. Dafür reicht es, unter dem Motto „Zusammenhalt beginnt vor Ort“ ein Foto zu machen und einzureichen. Denkbar ist auch eine kreative Collage. Die Vereine haben wieder viel Gestaltungsfreiheit, und die Premiere der „VereinsLiebe“ im vergangenen Jahr zeigte eindrucksvoll, wie kreativ sie sind und wie sehr sie das lieben, was sie machen.

Einsendeschluss ist Sonntag, 22. Mai. Eine Jury wird anschließend die eingereichten Beiträge sichten und bewerten. Die ersten drei Plätze werden mit 5000 Euro, 3000 Euro und 2000 Euro belohnt. Darüber hinaus wird es zahlreiche weitere Geldpreise geben, damit möglichst viele Vereine unterstützt werden. Insgesamt sind 30.000 Euro im Topf, wie Lohmann erklärt.

Die Jury wird aus drei Personen bestehen: „Helena Gardemann (Leitung Marketing der Volksbank Niederrhein), Norbert Prümen (Fotograf) und Markus Werning (Leitung der RP-Redaktion Xanten/Rheinberg). Die Gewinner der Aktion werden auf der Vertreterversammlung der Volksbank Niederrhein am 20. Juni bekannt gegeben.

Bei der Premiere der Aktion im vergangenen Jahr waren 78 Vereine dem Aufruf gefolgt. In kurzen Videos erklärten sie, was sie ausmacht und warum sie für die Gesellschaft wichtig sind. „Wir halten immer zusammen, bei uns wird Gemeinschaft großgeschrieben“, erklärten zum Beispiel die Mitglieder des Musikvereins Menzelen 1959, die auf dem ersten Platz landeten. Zweiter wurde der Reiterverein Neukirchen Prinz Friedrich Sigismund von Preußen, Dritter der Schwarze Adler aus Rheinberg.

