Lauftreff aus Sonsbeck : Die schnellsten Schnecken am Niederrhein

Sonsbeck Aus der bescheidenden Ambition einiger Sonsbecker, schneller als die namensgebenden Kriechtiere zu sein, hat sich nach fast 35 Jahren ein rund 60-köpfiger Lauftreff entwickelt. Mit sportlichem Erfolg. Wichtiger ist aber die Geselligkeit.

Das anfänglich gewählte Ziel fiel äußerst bescheiden aus, weiß Gründungsmitglied Maria Kisters: „Wir wollten erstmal nur schneller sein als die Sonsbecker Schnecken.“ Das hat auf Anhieb prima geklappt, und als man der zwanglos zusammengewürfelten Truppe einen Namen geben wollte, erinnerte man sich erneut an das schleimige Kriechtier. „Wir wollten nicht leistungsorientiert laufen, das sollte mit der Schnecke im Namen zum Ausdruck gebracht werden“, erinnert sich Ulla Grotehorst. Das hat nicht so ganz funktioniert, denn egal ob ein Marathon in New York, Barcelona oder Wien, ein Triathlon auf Mallorca oder die 25 Kilometer von Berlin: Mindestens eine Schnecke ist immer dabei. Anni Teloo schnürt ihre Laufschuhe am liebsten an der Mosel: „Der Kröver-Nacktarsch-Mitternachtslauf ist ein Highlight. Am Ende wird der Sieger mit Wein aufgewogen.“