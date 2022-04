Auf dem Fürstenberg in Xanten : Forscher finden ehemals wichtigen Vermessungspunkt

Xanten Seit gut 130 Jahren liegt im Boden des Xantener Fürstenbergs eine Granitplatte mit einem Kreuz. Früher war sie für die Landvermessung erforderlich.

Vor gut 130 Jahren sei der für die Landesvermessung wichtige Trigonometrische Punkt erster Ordnung auf dem Fürstenberg in den Erdboden eingegraben worden, erklärte Nienhaus. Aus schriftlichen Nachweisen sei bekannt, dass Festpunkte dieser Art mit einem Granitpfeiler markiert worden seien und dass die Granitpfeiler die Maße 0,3 mal 0,3 Meter und eine Länge von 0,9 Meter gehabt hätten. Sie hätten 0,2 Meter aus dem Boden hervorgeragt. Als unterirdische Sicherung sei eine Granitsteinplatte eingegraben worden, auf der in der Mitte ein gemeißeltes Kreuz den genauen Messpunkt fixiert habe. Die Seiten der Platte seien identisch mit den Himmelsrichtungen gewesen.

Vier Vorstandsmitglieder der Interessengemeinschaft Geometerpfad Borken/Rhedebrügge hätten am zweiten April-Samstag auf dem Fürstenberg den Trigonometrischen Punkt erster Ordnung gesucht, berichtete Nienhaus. Mit einem GPS-Gerät sei er lokalisiert und dann mit einer Metallstange festgestellt worden, dass in 0,7 Metern Tiefe ein fester Gegenstand liege.

Nicht jedoch für die Interessengemeinschaft Geometerpfad: Sie interessiert sich für Fotos und Erinnerungen von Bürgern an den Vermessungspunkt. Zeitweise soll über dem Stein ein Signalgerüst aus Holz gestanden haben, erklärt Nienhaus. Weitere Trigonometerische Punkte, die den Kreis Borken umschließen, seien in Reken auf dem Melchenberg, in Horstmar auf dem Schöppinger Berg und die Turmspitze der Jakobskiche in Winterswijk.