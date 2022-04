Vom 24. bis zum 26. Juni : Klever Straße wird wieder zum Altstadtmarkt

Xanten Im Juni werden Handwerker und Künstler die Klever Straße in Xanten wieder für ein Wochenende in einen Altstadtmarkt verwandeln. Auch Kulinarisch und Musikalisch wird dann so einiges geboten.

Nach zweijähriger Pause soll es in diesem Jahr wieder einen Altstadtmarkt in Xanten geben. Geplant ist er vom 24. bis zum 26. Juni. Wie die Veranstalter mitteilten, werden mehr als 30 Handwerker und Kunsthandwerker zwischen Mitteltor und Klever Tor ihre Arbeit zeigen.

Die Besucher können sich auf eine „gelungene Mischung aus altem Handwerk und neuen, handgefertigten Ideen“ freuen. In ihrer Ankündigung zählten die Veranstalter einige Beispiele dafür auf, was zu sehen sein wird: antike Möbel, Schmuck, Feuersäulen, Gartenmöbel, Gedrechseltes, Glasmalerei, Genähtes, Gehäkeltes, Gesticktes, Gestricktes, Holzdesign, Holzdekoration, Karten, Korbwaren, Makramee, Münzschneider, Nespressokapsel-Upcyceling, Olivenholz, Seifen, Cremes, Schaffelle, Ton und Töpferwaren. Außerdem werde es eine Auswahl an Spezialitäten geben: Beerenwein, Monschauer Senf sowie Käse und Salami aus Frankreich.

Für musikalische Unterhaltung wird ebenfalls gesorgt sein – auch sie werde handgemacht und unplugged sein, versprechen die Veranstalter. Demnach wird das Gitarrenduo Margot Dellmann Storm und Reinhard Storm auf dem Altstadtmarkt auftreten. Franz Melchers wird Jazz-Musik am Klavier spielen, und Wolfgang Plewan wird mit Gitarre und Gesang ein breites Spektrum an Musik bieten. Weitere Musiker würden erwartet, erklärten die Veranstalter.

Öffnungszeiten des Altstadtmarktes Freitag, 24. Juni, 18 bis 23 Uhr. Samstag, 25. Juni, von 11 bis 20 Uhr. Sonntag, 26. Juni, 11 bis 18 Uhr.

