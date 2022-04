Schwieriger Feuerwehreinsatz : Feuer im Nationalpark Harz - Menschen sitzen bis abends auf dem Brocken fest

Feuerwehrleute im Nationalpark Harz vor einem abgebrannten Waldstück am Brocken an den Gleisen der Bahnstrecke. Foto: dpa/Matthias Bein

Wernigerode Stundenlang löschen Feuerwehrleute einen Brand im Nationalpark Harz. Die Löscharbeiten sind problematisch, erst nach Stunden ist das Feuer unter Kontrolle. Zahlreiche Menschen mussten am Gipfel ausharren.

Der Großbrand am Brocken im Nationalpark Harz ist weitgehend gelöscht: Die Feuerwehr hat ihren stundenlangen Einsatz am späten Dienstagabend beendet. Man habe so gut wie möglich alles gelöscht, Glutnester gebe es noch, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der dpa. Die Besucher, die wegen des Feuers auf dem Brocken ausharren mussten, seien im Laufe des Abends mit Kleinbussen vom Berg heruntergebracht worden. Man werde am Mittwochmorgen den Brandort erneut begutachten und gegebenenfalls nachlöschen, so der Sprecher.