Träger der S’Grooten-Plakette Werner Kröger ist tot Das Dorf trauert um „Mister Hamb“

Geboren wurde Werner Kröger in Schinkel in Schleswig-Holstein. 1951 kam er mit 20 Jahren nach Sonsbeck und war zunächst im Bergbau tätig. Nach einem Unfall sattelte er um, wurde Betriebsleiter bei der Firma Terhoeven in Hamb. 1962 gründete er sein eigenes Unternehmen. 15 Beschäftigte stellten Maschinen und Anlagen für Stahlwerke her – und wenn’s mal weniger zu tun gab, eben auch kleinere Greifer. Daraus entstand in den 70er-Jahren ein eigener Geschäftszweig. Kröger entwickelte Unterwassergreifer für die Kiesindustrie. In Folgejahren mauserte sich das Hamber Unternehmen zum weltweit führenden Hersteller der Greifertechnologie. „Die Firmen sagten nicht ,wir baggern’, sondern ,wir krögern’“, erzählte der Gründer stolz.