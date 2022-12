Personelle Kontinuität für Sonsbecks Sicherheit Feuerwehrchefs im Amt bestätigt

Jürgen Köhlitz und sein Vertreter Markus Lukas stehen auch in den kommenden sechs Jahren an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr in Sonsbeck. Der Rat folgt der Empfehlung von Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen (Hamminkeln), der zuvor das Votum der rund 150 Kameradinnen und Kameraden eingeholt und dabei festgestellt hatte, dass die Mannschaft voll hinter dem Führungsduo steht, das eigentlich ein Trio ist. Der zweite Vize-Feuerwehrchef Lars Rübekeil ist noch kein Jahr im Amt und stand nicht zur Wahl. Vize-Bürgermeister Matthias Broeckmann gratulierte den Ehefrauen Alice Köhlitz und Gerda Lukas mit einem Strauß Blumen.