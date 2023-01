Thermografie-Spaziergang in Xanten Stadt hilft Bürgern bei der Suche nach Wärmebrücken

Bürgerinnen und Bürger können sich per E-Mail an lisa.heider@xanten.de oder telefonisch unter 02801 772197 für die Teilnahme am Spaziergang anmelden. Wer bei dieser Gelegenheit auch sein Eigenheim thermografisch beleuchten lassen möchte, kann sich unter den genannten Kontaktdaten bewerben. Das Wohnhaus sollte dafür im besten Fall in den 1960er oder 1970er Jahren erbaut worden sein, mindestens aber vor 2003. Das Wohnhaus sollte innerhalb eines Bereiches begrenzt durch die Bahnhofstraße (mit nordwestlich angrenzenden Wohngebäuden), die Sonsbecker Straße, die Straße Am Heeser Wald, den Augustusring, die Poststraße und den Europaplatz liegen.