Heimatpreis in Sonsbeck Klimpansen klettern aufs Siegertreppchen

Doch Broeckmann wusste sich zu helfen. In seiner Laudatio hatte er schließlich lobend darauf hingewiesen, dass in der Pfadfinderschaft der Grundstein gelegt werde für ehrenamtliches Engagement in der Ggemeinde. Davon würden viele Vereine zehren. Nicht zuletzt die CDU im Rat. Denn in ihren Reihen saß der ehrenamtliche Abgeordnete Peter Görtz, seines Zeichens ehemaliger Pfadfinder. Er schlüpfte kurzerhand in seine alte Rolle und nahm den Preis stellvertretend für den Stamm entgegen. Dass der Preis auch da ankommt, wo er hingehört, ist Pfadfinder-Ehrensache.