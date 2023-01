Fahndung der Polizei Frauen in Xanten von unbekanntem Mann belästigt

Die Polizei fahndet nach einem bisher unbekannten Mann, der in Xanten mindestens zwei Frauen belästigt haben soll. Wie eine der beiden Frauen auf Facebook schrieb, war sie am Sonntagabend mit ihrem Hund im Kurpark spazieren gewesen. In der Nähe des Gradierwerks sei sie einem Mann begegnet, der ihr sein Handy hingehalten habe. Auf dem Display habe in Deutsch die Frage gestanden, ob sie Sex mit ihm haben wolle. Sie habe ihm gesagt, dass er sie in Ruhe lassen solle. Er habe gelacht und sie verfolgt. Sie habe deshalb Schutz gesucht und sei in das nahe gelegene Pflegeheim Haus am Stadtpark gegangen. „Insgesamt war der Vorfall für mich als junge Frau sehr bedrohlich“, berichtete sie. Auf Facebook schreibe sie darüber, um andere zu warnen.