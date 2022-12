Bildung in Rheurdt Mit der VHS musikalisch ins neue Jahr starten

Eine Führung durch den Schaubauerngarten für alte Gemüsesorten St. Bernardin in Sonsbeck-Hamb bietet die VHS am Sonntag, 23. April in der Zeit von 15 bis 16 Uhr an. Während der Führung werden einzelne Permakultur-Elemente vorgestellt, derer man sich bedienen kann, um seinen Garten nach und nach in eine kleine Oase für Tier, Pflanze und Mensch zu verwandeln. Treffpunkt ist der Parkplatz der Caritas-Wohnanlage St. Bernardin, St. Bernardin-Straße 65/Zitterhuck in Sonsbeck-Hamb (am Ortsrand von Geldern-Kapellen). Die Teilnahme kostet fünf Euro.