Siegfriedspektakel : Das Mittelalter lockte wieder Tausende an

Das Mittelalter lockte wieder Tausende an

Xanten Tausende Menschen sind am langen Wochenende nach Xanten gekommen und haben das Siegfriedspektakel besucht. Für vier Tage konnten Erwachsene und Kinder ins Mittelalter zurückkehren.

(wer) Spielleute wie „Tanzwut“ und „The Sandsacks“ traten auf, der Narr „Lautn Hals“ machte Schabernack, die Gaukler von „Forzarello“ führten Kunststücke auf, Puppenspieler „Fridolin Fadenreych“ erzählte die Geschichte von Parzival, der Drache Fangdorn vertrieb böse Räuber, Falkner demonstrierten die Jagd mit Greifvögeln, und Ritter traten im Lanzenstechen gegeneinander an. Währenddessen boten Handwerker und Kaufleute Kleidung, Schmuck, Spielsachen, Speisen sowie Getränke an. Die Veranstalter, also die Tourist Information Xanten (TIX) und die Mittelalteragentur Sündenfrei, äußerten sich zufrieden mit dem Verlauf des Spektakels. RP-Foto: oo