Fußball-Landesliga : Trainerteam und zahlreiche Spieler verabschiedet

SONSBECK Fußball-Landesliga: In der Saison-Abschlusstabelle landet der SV Sonsbeck nach einem 2:2 gegen Wesel auf Tabellenplatz vier.

Die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck blieben auch im letzten Saisonspiel und somit fünf Spiele in Folge ohne Dreier. Im Willy-Lemkens-Sportpark mühten sich die Rot-Weißen gegen den PSV Wesel zu einem glücklichen 2:2 (1:1). Vor der Partie übernahm Heiner Gesthüsen als Sportlicher Leiter des SVS das Mikrofon und bedankte sich bei allen Fans, die den Verein und die erste Mannschaft in dieser Spielzeit wieder tatkräftig unterstützt haben.

Gesthüsen sprach von einer intensiven Saison mit vielen Auf und Ab‘s und einem guten vierten Platz. „Natürlich war mehr drin, und es war auch nie so einfach aufzusteigen wie in dieser Spielzeit. Aber ich weigere mich, von einer verkorksten Saison zu sprechen. Vor der Spielzeit hätten wir für einen vierten Platz unterschrieben“, so Gesthüsen, der einige Verabschiedungen vornehmen musste. Neben dem Trainerteam um Chefcoach Werner Buttgereit, Co-Trainer Axel Heep und Torwarttrainer Bernd Vengels wurden insgesamt zehn Spieler verabschiedet. Mit Lukas Vengels, Lewis Brempong, Stephan Schneider, Andre Trienenjost, Tobias Tatzel, Kai Robin Schneider, Maik Noldes und Maik Hemmers standen gleich acht Akteure in der Startelf, die das Sonsbecker Trikot zum letzten Mal überstreiften.