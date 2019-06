Fußball-Kreisliga A : Büderich sichert sich die Relegation

Kreis Fußball-Kreisliga A: FC Neukirchen-Vluyn und SV Budberg II steigen ab.

Der SV Büderich hat seine Chance auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A in letzter Minute noch gewahrt. Das Team um Trainer Stefan Tebbe feierte mit dem 2:1 (2:1)-Erfolg beim ESV Hohenbudberg und der gleichzeitigen Schützenhilfe des SV Millingen, der den FC Neukirchen-Vluyn mit einem 5:1 (0:0)-Sieg zum Abstieg verdammte, den Sprung auf den 16. Rang. Jetzt folgt die Relegation, in der der SVB mit dem TuS Xanten und dem TuS Asterlagen um den letzten freien Platz in der kommenden A-Liga-Spielzeit antritt.

„Das wird sehr schwer“, blickte Tebbe schon einmal voraus, „aber wir haben es jetzt wieder selbst in der Hand.“ Sascha Ströter sorgte in einer umkämpften Begegnung nach 32 Minuten für die Büdericher Führung, die der ESV in Person von Benjamin Theissen vier Minuten später bereits ausglich. Daniel van Husen gab aber postwendend mit der erneuten Büdericher Führung die Antwort. „Ich habe die Mannschaft noch nie so kämpfen sehen“, jubelte Tebbe nach dem Abpfiff der Nerven zehrenden 90 Minuten, in denen der SVB immer mit einem Ohr in Millingen war, von wo Büderichs Vorsitzender Theo Bleckmann erst einmal schlechte Nachrichten hatte.