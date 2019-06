Vatertag in Xanten : Deshalb waren die Kurpark-Toiletten geschlossen

Vatertag in Xanten

Xanten Nur wenige Tage nach der Kurpark-Eröffnung in Xanten waren die Toiletten-Häuschen an Christi Himmelfahrt wieder geschlossen. Die Erklärung: Der DBX befürchtete Vandalismus.

Aus Sorge vor Vandalismusschäden sind die neuen Toiletten-Häuschen im Xantener Kurpark am Vatertag von der Stadt vorsorglich geschlossen worden. Das teilte der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) am Montag auf Anfage unserer Redaktion mit. Kurpark-Besucher wurde auf einem Hinweisschild empfohlen, die Sanitäranlagen auf dem Marktplatz in der Innenstadt zu benutzen.