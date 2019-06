Jungschützen : Anpacken für den Umweltschutz

Die Jungschützen der St.-Birgitten-Bruderschaft Marienabum haben Wildblumen gesät und ein Insektenhotel gebaut. Foto: Verein

Marienbaum Die Jungschützen der St.-Birgitten-Bruderschaft Marienabum haben an der 72-Stunden-Aktion teilgenommen. Mit tatkräftiger Unterstützung von Brudermeister Theo Krebbers sowie Jungschützenmeisterin Annika Fröhlich wurden zwei Insektenhotels gebaut und am Heiligenhäuschen in Marienbaum am Waldrand sowie an der Feldstraße aufgestellt.

