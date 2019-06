Serie Ausbildungsinitiative Kreis Wesel, präsentiert von Altana (Folge 4) : Sichere Jobs im Dienst der Gesundheit

Kreis Wesel Die stillen Riesen unter den Lehrherren: Allein die Holding Pro homine bietet derzeit 260 Ausbildungsplätze.

In der ändert sich was. Zum einen verbessert die Bereitschaft der Politik, Personalkosten voll zu finanzieren, die Lage im Pflegesektor unmittelbar. Zum anderen sollen die Pflegeberufe für junge Leute attraktiver werden. So steht ab 2020 Generalistik im Mittelpunkt der Ausbildung. Werden in diesem Jahr noch die Starter mit den Zielen Gesundheits- und Kranken- beziehungsweise Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege noch nach dem alten Modus eingestellt (drei Lehrstellen zum 1. Oktober sind in der Pro homine übrigens noch frei), so werden künftig Pflegefachmänner und -frauen ausgebildet.