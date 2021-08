Retro-Computerspiele-Turnier in Xanten : Zocken für den guten Zweck

Mit einem Turnier am C64 wurden Spenden für „Bewegen hilft“ gesammelt: Zu sehen sind der Organisator Sascha van Beek (2.v.l.), der spätere Turniersieger Sascha Buchholz (M.) und weitere Teilnehmer. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Mit einem Retro-Computerspiele-Turnier in Xanten wurde Geld für den Verein „Bewegen hilft“ erspielt. Die Teilnehmer traten an einem C64 im Speerwerfen, Radfahren und Rudern gegeneinander an.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass sich Kinder einen C64 gewünscht haben. Der Heimcomputer des Herstellers Commodore war damals sehr populär. Mittlerweile ist die Technik zwar veraltet. Aber Spaß macht der C64 immer noch. Und es gibt Nachbauten des Computers, die an einen Fernseher angeschlossen werden können. So lassen sich die Spiele immer noch zocken. Zum Beispiel Summer Games, eine Sportsimulation: Der oder die Spieler müssen verschiedene olympische Disziplinen meistern.

Damit lieferten sich fast 20 Teilnehmer am Wochenende in der Xantener Gaststätte Karthaus X2 einen Wettkampf für den guten Zweck. Sascha van Beek, designierter CDU-Landtagskandidat aus Alpen, hatte das Retro-Computerspiele-Turnier organisiert. Die Startgebühren und weitere Spenden gingen an den Verein „Bewegen hilft“, der vor vielen Jahren von Guido Lohmann ins Leben gerufen worden ist, um Freude am Sport zu vermitteln sowie Geld für soziale und karitative Einrichtungen in der Region zu sammeln. Über das C64-Turnier kamen dafür 265 Euro zusammen.

Der gute Zweck und der Spaß standen im Vordergrund. Aber es ging auch um die Ehre: Ein Turniersieger musste ermittelt werden. Sascha Buchholz, CDU-Fraktionschef in Alpen, gewann die Retro-Olympiade nach etwa eineinhalb Stunden. Das hatte sich von Beginn an abgezeichnet, der Alpener hatte schon die erste Disziplin dominiert, den Speerwurf. Er und die anderen drei Teilnehmer mit dem weitesten Wurf hatten sich fürs Halbfinale qualifiziert. Jeweils zwei Spieler traten im Radfahren an. Buchholz setzte sich auch hier durch und gewann schließlich das Finale im Rudern.

