Xanten: Schornsteinfeger zu Gast im Rathaus

Xanten Die Glückbringer haben ihren traditionellen Neujahrsbesuch im Xantener Rathaus abgehalten. Sie appellieren daran, immer positiv zu denken und optimistisch zu bleiben.

(pm) Ihre besten Wünsche für das neue Jahr haben am Dienstag zehn Xantener Schornsteinfeger Bürgermeister Thomas Görtz übermittelt. Bei einem Empfang im Rathaus sagte Bezirksschornsteinfegermeister Josef van Nahmen: „Wir wünschen Ihnen viel Glück, Erfolg, ein glückliches Händchen und dass sie in 2019 nicht allzu viel Ärger haben.“ Van Nahmen appellierte zudem daran, mit einer positiven Grundeinstellung ins Jahr zu gehen, immer an das Gute zu glauben.