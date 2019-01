Nach mehreren Anläufen: Baustart an der Wardter Südsee

Am Montag gaben Vertreter der Lokalpolitik und der Verwaltung den Startschuss für das Neubaugebiet in Wardt. In den kommenden Monaten werden hier hauptsächlich Einfamilienhäuser entstehen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Auf dem Gelände in der Nachbarschaft des Strandbads werden vor allem Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften entstehen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist deutlich größer als das Angebot. Notfalls entscheidet das Los.

Die Planungen haben länger gedauert als üblich, doch nun können die Bagger anrollen: Mit einem symbolischen Spatenstich gab Bürgermeister Thomas Görtz am Montag gemeinsam mit Vertretern der Fraktionen den Startschuss für das Neubaugebiet auf dem früheren Gelände des Freizeitzentrums Xanten in Wardt. An der Ecke Strohweg/Am Meerend entstehen in den nächsten Jahren vor allem Häuser für Familien. Bis zum Sommer soll die Erschließung beendet sein, dann können die ersten Käufer mit ihrem Neubau beginnen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen: