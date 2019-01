Jonnys Eispalast: Schlittschuhbahn im Zirkuszelt öffnet am Freitag

Xanten Wo gerade noch Artisten aufgetreten sind, können Erwachsene und Kinder ab Freitag mit Schlittschuhen über eine Eisbahn laufen. In wenigen Tagen wird der Weihnachtscircus Xanten in Jonnys Eispalast umgebaut.

Keine 24 Stunden sind seit der letzten Vorstellung des diesjährigen Weihnachtscircus vergangen. Aber Jonny Casselly bleibt keine Zeit, um sich auszuruhen. Bereits in der Nacht haben er und seine Familie mit dem Umbau begonnen. „Wir waren erst um 4 Uhr schlafen“, sagt Casselly am Montag. Schließlich bleiben nur noch wenige Tage, bis am Freitag „Jonnys Eispalast“ am Xantener Hafen eröffnet wird.