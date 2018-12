Weihnachtscircus in Xanten: Vorhang auf - die Show beginnt

Xanten Zum siebten Mal heißt es „Manege frei“ im Weihnachtscircus von Jonny Casselly junior. Artisten aus vielen Ländern zeigen bis zum 6. Januar höchste Zirkuskunst. Am Freitag war Generalprobe.

Es ist wie immer gut gegangen, auch wenn die Artisten „aus technischen Gründen“ kaum Zeit hatten zu proben. Und obwohl das Team um Direktor Jonny Casselly junior und seinen langjährigen Freund und „rechte Hand“ Bobori in den vergangenen Tagen nicht gerade viel Schlaf bekommen hatte, fluppte alles bei der Generalprobe am Freitagabend im großen Zelt im Xantener Hafen, zu der Casselly wie jedes Jahr Menschen eingeladen hatte, die sich einen Zirkusbesuch finanziell nicht leisten können. 450 waren es, darunter sehr viele Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern, die mit großen Augen verfolgten, was da in der Manege passierte. Im Publikum auch Nicole Glück, Opernregisseurin aus Düsseldorf, die seit vier Jahren mit Jonny Casselly zusammenarbeitet und im Xantener Weihnachtscircus Regie führt, alle Zirkusnummern miteinander verzahnt. „Ich bin immer aufgeregt bei der Generalprobe“, gibt sie zu. Brauchte sie aber nicht zu sein, denn alle Artisten stellten wieder unter Beweis, dass sie Profis sind.