Sonsbeck : Sternsinger bringen Segen ins Haus

Die Sternsinger Robert (8), Nikolas (9) und Annika (9) ließen sich auch durch den Nieselregen nicht den Spaß an der Aktion nehmen, die Kindern in Peru zugute kommt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck In der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena in Sonsbeck hat sich eine halbe Hundertschaft junger Menschen auf den Weg gemacht, um den Segensgruß C+M+B 2019 zu bringen und Spenden für notleidende Kinder zu sammeln.

Dass an einem Samstagmorgen bereits weit vor neun Uhr große Mengen gut gelaunter Kinder in die Kirche St. Maria Magdalena- strömen, gibt es nur ein einziges Mal im Jahr. Das ist der Tag der Aussendung der Sternsinger. Die als Könige gekleideten 53 Jungen und Mädchen befinden sich auf dem Weg zur kleinen kirchlichen Feier, in der sie für das Dreikönigssingen in der Pfarrgemeinde ausgerüstet wurden. Das Dreikönigssingen ist eine große Solidaritätsaktion in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Kindern für Kinder. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto: „Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit.“ Am Ende des Tages haben die Sternsinger in Sonsbeck, Labbeck und Hamb 12135 Euro gesammelt. „Allen Spendern sagen wir ein herzliches Dankeschön“, so Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam.

Besonders Kindern mit Behinderung soll diesmal mit der Spendenaktion geholfen werden. So überreicht Gertrud Sivalingam den Königsgruppen und den drei langjährigen Helferinnen Corrie Hegmann, Margret Derks und Irmgard Tenhagen je eine Spendendose, in die die Menschen ihr Geld stecken.

Das Sammeln von Spenden ist allerdings nur einer der Gründe, weshalb sich die Kinder bei anhaltendem Nieselregen auf weite Wegstrecken rund durch die Gemeinde Sonsbeck machen. Ihr Auftrag ist es auch, den Sonsbeckern den Segen Gottes zu bringen. Dieses Amt erfüllen die Kinder dadurch, dass sie die Buchstaben C M B entweder als vorgefertigten Schriftzug mit der Jahreszahl 2019 in den Haushalten abgeben oder die drei Buchstaben und die Jahreszahl mit Kreide an die Hauswände schreiben.

Die drei Buchstaben, die oft für die Anfangsbuchstaben der Namen der Könige Caspar, Melchior und Balthasar gehalten werden, bringen den christlichen Segen mit dem lateinischen Ausspruch „Christus mansionem benedicat“, übersetzt: „Christus möge das Haus segnen“, zu den Menschen. Zu den Utensilien, mit denen die Gruppen ausgestattet werden, zählt auch ein schöner, aus Holz gefertigter Stern. Der hat die Sterndeuter, wie die Heiligen Drei Könige in der Bibelperikope im Matthäus-Evangelium, der sie ihre Existenz bis in die heutige Zeit hinein verdanken, zur Krippe in Bethlehem geführt.



Der Nikolas Boßmann (9) hat in der Vorbereitung in der Grundschule gut aufgepasst und kann sich genau an Kinder in Peru erinnern, für die er sich mit Annika und Robert Rübesam in Begleitung von deren Mutter Andrea auf den Weg entlang der Xantener Straße und In der Huf macht. Zu seinen Motiven, an der Sternsinger-Aktion teilzunehmen, sagt Nikolas: „Wir haben in der Schule einen Film über die Menschen in Peru gesehen, und die Armut dort. Vor allem die Kinder mit Behinderung haben mit leidgetan.“ Er möchte helfen, dass es den Kindern dort besser geht. Da pflichteten ihm auch Robert und Annika (beide 9) bei. Das Mädchen betont auch den Spaß an der Sache.

„Wir werben vor allem bei den Kommunionkindern, die mit ihrer Teilnahme an der Aktion zeigen, dass es zum Christsein gehört, sich für Schwächere einzusetzen“, erläutert Sivalingam. Auch die Begleiterin Rübesam zeigt am späten Nachmittag sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Die Kinder haben gemerkt, dass es vielen Sonsbecker Bürgern wichtig ist, dass ihnen der Segen gebracht wird und sie die Spendenaktion gern unterstützen.“ Besonders im Gerebernus-Haus werden die kleinen Könige freudig erwartet. Mit den Liedversen „Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir sind geführt von Gottes Hand. Wir wünschen Euch ein gesegnetes Jahr, Caspar, Melchior und Balthasar“, sorgen die freundlichen Sänger für begeisterte Zuhörer.