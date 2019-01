Baulücke wird geschlossen : Lückenschluss an Spülstraße ab März

Die Baulücke neben dem jüngst fertiggestellten Wohnhaus an der Spülstraße wird ab März geschlossen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Sonsbeck Jüngst konnten die neuen Eigentumswohnungen in der Hausnummer 5 bezogen werden. Im Frühjahr beginnen nun die Arbeiten auf dem Grundstück nebenan. Auf drei Etagen entstehen acht Wohnungen. Pkw-Stellplätze werden folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Niederrhein ein schöner Fleck: Sonsbeck – mit diesem Slogan wirbt die kleinste Gemeinde im Kreis Wesel, sich hier niederzulassen. Doch dazu braucht es Wohnraum. Den schaffen unter anderem das Ehepaar Camilla und Benjamin Steinbring. Die beiden leben mit ihren Kindern in Sonsbeck und haben ein Gelände an der Spülstraße im Zentrum der Gemeinde gekauft, auf dem bisher wild Bäume wucherten. Eine „bebaumte Fläche“, die auch als Müllabladeplatz diente. Heute steht an gleicher Stelle auf einem Teil des Geländes ein exklusives Mehrfamilienhaus mit fünf Eigentumswohnungen. Baubeginn war im Oktober 2017, im Dezember 2018 war das Haus bezugsfertig.

Im März wird Spatenstich für ein zweites Haus (Hausnummer 3) sein, für das die Eheleute rund 1,6 Millionen Euro in die Hand nehmen und in dem auf drei Etagen acht Eigentumswohnungen zwischen 55 und 75 Quadratmetern entstehen. Wer hier einziehen möchte, muss zwischen 145.000 und 209.000 Euro aufbringen. Die Baugenehmigung liegt vor, jetzt geht es in die Detailplanung und Ausschreibung.

Architekt Harald Ensenmeier (v.l.) hat mit Benjamin und Camilla Steinbring den Neubau geplant. Florian Leuschner von der Volksbank Niederrhein vermarktet die acht entstehenden Eigentumswohnungen. Foto: jas

Parallel dazu läuft der Verkauf der Wohnungen. Vier von ihnen sind bereits verkauft, die Vermarktung hat wieder die Volksbank Niederrhein übernommen. Es wird einen Aufzug geben, die Wohnungen sollen lichtdurchflutet sein. Barrierefreier Zugang, Fußbodenheizung, elektrische Rolläden, Fenster mit Dreifachverglasung, Garten und Balkone in Südlage, Video-Gegensprechanlage, rutschhemmender Boden im Treppenhaus: Camilla und Benjamin Steinbring haben auch hier gemeinsam mit Architekt Harald Ensenmeier mit viel Liebe zum Detail und besonderem Augenmerk auf Qualität geplant. Wie schon im jüngst fertigstellten Haus, in das die Bauherrin auch ihre persönliche Note hat einfließen lassen. Denn im Hausflur hat Camilla Steinbring selbst gemalte Acrylbilder aufgehängt. „Ich fand, dass es hier zu sehr nach Arztpraxis aussah“ sagt sie und lacht. Der Vorgarten wird im Frühjahr gestaltet, „Bodendecker, kein Splitbeet“, versichert das Ehepaar.

Fertigstellung des nun geplanten Mehrfamilienhauses soll im späten Frühjahr 2020 sein, „je nachdem, wie der Winter wird,“ erläutert Benjamin Steinbring den Zeitplan. Schon jetzt steht fest, dass erst einmal wieder jede Menge Wasser aus der Baugrube gepumpt werden muss, bevor der erste Stein gesetzt werden kann. Das hat ein Bodengutachten ergeben.

Für jede Wohnung an der Spülstraße 3 ist ein Pkw-Stellplatz eingeplant, genau wie beim bereits fertiggestellten Bau nebenan. Auch hier hätten die Bauherren bis an den Straßenrand bauen können. Doch sie ließen drei Meter Platz, was der Spülstraße aufgrund der engen Bebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite gut tut. Zu den Anwohnern gegenüber besteht laut den Steinbrings ein gutes Nachbarschaftsverhältnis. Während der Bauphase für das erste der zwei Mehrfamilienhäuser hatten Anwohner ein ums andere Mal ihre Hilfe angeboten, unter anderem Schlauchleitungen auf die andere Straßenseite legen lassen, als Wasser gebraucht wurde.