Hoher Krankenstand: Bei der RB 31 drohen weitere Zugausfälle

Xanten Bei der Nordwestbahn haben sich viele Lokführer krankgemeldet. Das Unternehmen muss den RB 31 deshalb am Samstag zweimal ausfallen lassen. Weitere Zugausfälle drohen. Der Anbieter sucht nach einer Lösung.

Die Nordwestbahn kämpft am Niederrhein weiter mit einem hohen Krankenstand unter ihren Lokführern. Kunden müssen deshalb auch am Wochenende damit rechnen, dass nicht alle Züge fahren. „Es wird vereinzelt Ausfälle geben“, sagte eine Sprecherin der Nordwestbahn am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Davon werde der RB 31 zwischen Xanten und Duisburg betroffen sein.

Am Abend teilte das Unternehmen mit, dass am Samstag die Verbindungen NWB 75094 und NWB 75101 ausfallen. Sie sollten um 10.10 Uhr von Duisburg nach Xanten und um 11.01 Uhr von Xanten nach Duisburg fahren. Die Nordwestbahn kündigte einen sogenannten Busnotverkehr als Ersatz an. Eine Aussage zum Sonntag konnte die Sprecherin am Freitag noch nicht machen. Das Unternehmen werde die Fahrgäste auf seiner Homepage aber so früh wie möglich informieren, sollten weitere Züge ausfallen, versicherte sie. Kunden könnten sich auch telefonisch über die Hotline erkundigen, ob ein Zug fahre.