Neuer Roboter für Medikamente : Hirsch-Apotheke wird modernisiert

Maximilian Dyckmans hinter der Verkaufstheke im Container: Während der Bauarbeiten geht hier der Betrieb weiter. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Bauarbeiten in der Hirsch-Apotheke in Xanten haben begonnen. Der Betrieb geht weiter - Inhaber Maximilian Dyckmans und seine Mitarbeiter sind vorübergehend in einen Container umgezogen. Künftig werden sie von einem Roboter unterstützt.

Von Heidrun Jasper

Ja, es sei ein emotionaler Moment gewesen, als er mit seinen Mitarbeiterinnen die Regale in der Hirsch-Apotheke am Markt leer geräumt habe, gibt Inhaber Maximilian Dyckmans zu. Denn der 32-Jährige ist in der Apotheke quasi groß geworden, die er vor einigen Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Seit dem 3. Januar können die Kunden in vier Containern gegenüber ihre Medizin bekommen, die „alte“ Apotheke wird jetzt umgebaut, kernsaniert. Und dafür musste alles, wirklich alles, raus aus den Räumen, in denen man „seit 1730 im Dienste der Gesundheit“ tätig ist. Das komplette Warenlager, die Möbel, das Inventar.

„Die Einrichtung ist 50 Jahre alt, alles aus Mooreiche, die haben meine Großeltern noch eingebaut, sie hat quasi zwei Generationen gehalten,“ so Maximilian Dyckmans. Es wird eine Brandschutzdecke eingezogen, aus Sicherheitsgründen und wegen der besseren Wärmedämmung. Und: Keine seiner acht Angestellten muss demnächst die Medikamente aus den großen Schubladen holen: Das Warenlager im hinteren Teil der Apotheker wird automatisiert, in Zukunft ist ein Roboter für den kompletten Warenbestand verantwortlich. Er weiß genau, wo die Arzneimittel liegen, die die Mitarbeiterinnen vorne im Verkaufsraum per Computer angefordert haben, zieht genau die Packung, das Fläschchen heraus, die das kürzeste Verfallsdatum haben. Und er hat im Blick, wann beispielsweise der Vorrat an Aspirin so langsam zu Ende geht, Nachschub bestellt werden muss.

Es werde aber niemand entlassen, der Roboter ersetze keine Arbeitskräfte, versichert Maximilian Dyckmans. Im Gegenteil: Er helfe, die Ressourcen, die man hat, sinnvoller einzusetzen. „Das verschafft uns mehr Zeit auch für Kundenberatungen,“ so der Apotheker für geriatrische Pharmazie, der seit sechs Monaten vergeblich weitere Kräfte sucht, die Apotheker sind oder eine Ausbildung als Pharmazeutisch-Technische Assistenten haben. Aber der Markt sei leer. „Es ist schwierig, Personal zu bekommen,“ so Dyckmans, der sich auf seine acht Mitarbeiterinnen auch jetzt wieder verlassen konnte: Einen Tag hat es gedauert, bis die Container standen; einen Tag und die halbe Nacht, um die Regale aufzustellen und die Waren komplett rüberzubringen.

Wenn alles nach Plan läuft, ist bis Montag, 11. Februar, der große und „kostenträchtige Umbau“ abgeschlossen, das alte durch neues Mobiliar ersetzt, alles wieder eingeräumt worden. Dann sind Maximilian Dyckmans und seine Mitarbeiterinnen für ihre Kunden in einer „traditionellen und modernen“ Apotheke wieder da.