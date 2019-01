Xanten-Wardt: Keine Durchfahrt nach Wardt

Xanten-Wardt Am Dienstagmorgen wurde die Klappbrücke über die Wardter Börde von Fachleuten inspiziert – das Inseldorf war kurz nur über eine Umleitung zu erreichen. Doch auch dank der notwendigen Wartungen ist das Bauwerk in einem einwandfreien Zustand.

Das Inseldorf Wardt ist am Dienstagmorgen für ein paar Stunden beinahe von der Außenwelt abgeschnitten. Nur über eine landwirtschaftliche Brücke ist der Stadtteil an der Xantener Nordsee zu erreicehn. „Durchfahrt verboten“ signalisiert ein Verkehrsschild, das an der Abzweigung der Kreisstraße 32 (Bankscher Weg) nach Wardt aufgestellt ist. Umleitungsschilder weisen den vorübergehenden Weg. Straßensperren mit Warnbarken sind aufgestellt – aber auch die interessiert eine Autofahrerin nicht: Sie umkurvt die Absperrung, will unbedingt über die Straße „Am Meerend“ nach Wardt hinein kommen – und steht an der Klappbrücke vor geschlossenen Schranken.