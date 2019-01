Hockey-Herren des TuS 08 verlieren erneut: Rheinberg unterlaufen zu viele einfache Fehler

Rheinberg Die Hockey-Herren des TuS 08 Rheinberg haben das Kellerduell in der 3. Verbandsliga gegen den MSV Duisburg II verloren. Die Gäste setzten sich mit 5:3 (3:2) durch. Es war der erste Saison-Sieg für die „Zebras“.

Die Rheinberger verbleiben mit null Punkten am Tabellenende.

Maximilian Schicht erzielte das 1:3 und 2:3 für die Hausherren. Elias Henche gelang das 3:4. Die ersten drei Gegentreffer fielen im ersten Viertel. Der MSV nutzte die Fehler eiskalt aus. In der Folgezeit wurde es im Rheinberger Schusskreis ruhiger. In der zweiten Hälfte stand die Defensive des Tabellenletzten zunächst stabil. Dann schlugen die Duisburger nochmals zu. In den letzten 20 Minuten dominierten die Rheinberger vor allem durch Konter das Spiel. Doch zum ersten Punkt reichte es nicht.