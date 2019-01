Fußball-Camp mit Bernd Hobsch: 19 junge Fußballer lernen vom Ex-Profi Bernd Hobsch

Rheinberg Drei Tage lang war der Deutsche Meister von 1993 mit seiner Fußballschule zu Gast beim SV Millingen in der Rheinberger Großraum-Sporthalle. Hobsch zeigte vollen Einsatz - auch an der Essensausgabe.

Anders als bei vielen anderen Fußballschulen, bei denen prominente Fußballer nur ihren Namen vermarkten und sich bestenfalls einmal zu einer kurzen Autogrammstunde blicken lassen, war Bernd Hobsch alle drei Tage lange über im Einsatz, um den Kindern die Feinheiten des Fußballspiels zu vermitteln. Mit seiner natürlichen Autorität hatte er die jungen Fußballerinnen und Fußballer, es waren auch zwei Mädchen dabei, immer im Griff. Man merkte ihm die Freude an der Arbeit in jeder Sekunde an, sodass er sich auch nicht zu schade dafür war, eigenhändig das Mittagessen auszugeben.

Am Abschlusstag war stand dann nach Meinung vieler der absolute Höhepunkt des dreitägigen Trainingslagers an – ein gemeinsames Eltern-Kind-Training. Nach einem „leichten“ Aufwärmprogramm und gymnastischen Übungen zur Stärkung der verschiedenen Muskelgruppen fand noch ein Fußballturnier statt. Zwei Kinder- und zwei Erwachsenenmannschaften wurden gebildet, die nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ spielten, und den Vätern und Müttern gelang es tatsächlich, die beiden vorderen Plätze zu ergattern. Dafür waren die Kinder bei den einzelnen Trainingseinheiten aber deutlich stärker. Dann hieß es Abschied nehmen. Bernd Hobsch lobte die Kinder ausdrücklich für ihren Trainingseifer und ihre große Disziplin. Ein besonderes Lob ging auch an Angelika Glanz, die an allen Tagen in ihrer Küche das Mittagessen zubereitet hatte. Zudem bedankte sich Hobsch auch bei Tim Feltes, der ihn an den drei Tagen Fußballcamp enorm unterstützt habe.