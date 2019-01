Sportabzeichen: Sportliche Schüler ausgezeichnet

Diese Gesamtschüler konnten beim Sportabzeichen-Tag im Juli 2018 überzeugen und erhielten nun ihre Sportabzeichen in Gold. Foto: Gesamtschule

Xanten/Sonsbeck 150 Jugendliche der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck erhielten ihre Urkunden.

(pm) Kurz vor Ende des Jahres 2018 konnte die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck mit Sportkoordinator Torben Sowinski noch mit einem sportlichen Highlight aufwarten. Während der diesjährigen Fair-Trade-Projekttage an der Schule und mitten im Adventstrubel bekamen die erfolgreichen Schüler ihre Deutschen Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche in Gold, Silber und Bronze verliehen.

Insgesamt wurden eine Woche vor Heiligabend 150 Kinder und Jugendliche, von 257 freiwilligen Teilnehmern, die im Juli vergangenen Jahres am Sportabzeichentag im Willy-Lemkens-Sportpark in Sonsbeck teilgenommen hatten, durch Sportlehrer der Gesamtschule ausgezeichnet. Im vollbesetzten Forum der Schule wurden die erfolgreichen Athleten vor über 800 Schülern und Lehrern auf die Bühne gebeten. Unter frenetischem Beifall erhielten die sportlich erfolgreichen Schüler ihre Urkunden und Anstecknadeln. „Diese Veranstaltung am Ende des Jahres war eine großartige Sache für unsere Schulgemeinschaft. Für unsere erfolgreichen Schülerinnen und Schüler war die Auszeichnung ein toller Augenblick und eine große Wertschätzung für die erbrachten Leistungen“, resümierte Torben Sowinski zufrieden.