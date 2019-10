Schalke-Fanclub in Sonsbeck : Blau und Weiß – in die Wiege gelegt

„Königsblaue Freiherrlichkeit Hamb“ – Dieser Fanclub des Bundesligisten Schalke 04 ist noch ziemlich jung und setzt schon auf den Nachwuchs.

Warum überhaupt Schalke? Diese Frage stellt sich nicht für den Vorsitzenden des Fanclubs aus der Freiherrlichkeit Hamb: „Schalker ist man von Geburt an.“ Das meint er wörtlich, das kann seine Tochter Marieke vermutlich in ein paar Jahren mit Fug und Recht bestätigen. Die Kleine wurde um eins in der Nacht geboren, vier Stunden später hatte sie bereits eine Mitgliedsnummer bei S 04. „Mein Mann hat sie erst bei Schalke angemeldet und danach beim Standesamt. Diese Reihenfolge war ihm wichtig“, erklärt Mutter Vera Baumgart, Schriftführerin der Hamber Knappen. Damit waren dann auch die sprachlichen Entwicklungsschritte des Kindes vorgegeben. „Erst konnte sie Papa und Mama sagen, dann Schalke“, erzählt der stolze Vater.

Bei mehr als 1000 eingetragenen Schalke-Fanclubs, darunter allein rund 50 am Niederrhein, ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass jeder organisierte Anhänger an eine der begehrten Eintrittskarten für Heimspiele in der Veltins-Arena kommt. „Wir bekommen schon für fast alle Spiele Einzelkarten. Aber in erster Linie sehen wir uns auch nicht als ein Club, der für Karten da ist. Uns ist das Vereinsleben viel, viel wichtiger“, sagt der Vorsitzende.