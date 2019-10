Debatte um Klimaschutz : Ein Klima-Beirat soll künftig Xantens Politik beraten

Das Rathaus in Xanten (Archiv).

Xanten Die Stadt Xanten bekommt einen Klima-Beirat. Er soll der Politik und der Verwaltung „Vorschläge für eine klimagerechte Stadtentwicklung“ machen. Das beschloss der Rat auf Antrag der CDU.

In dem Gremium sollen Politiker, Rathausmitarbeiter, Schüler, Lehrer, Feuerwehrleute und Unternehmer sitzen, aber auch Vertreter der Kirche, des Inklusionsbeirats und von anderen gesellschaftlichen Gruppen.

Xanten setze sich schon für den Klimaschutz ein, schrieb die CDU in ihrem Antrag. „Auf diesem Weg müssen wir gemeinsam weitergehen, aber mutiger als bisher.“ Aber Verbote oder eine Bevormundung seien kontraproduktiv. Um den Klimaschutz voranzubringen, sei ein Konsens mit der Bürgerschaft notwendig. Über den Klima-Beirat sei das möglich.

Eberhard Ritter von den Grünen kritisierte, dass der Auftrag des Gremiums nicht konkret genug beschrieben sei. In der Ratssitzung am Mittwoch sprach er von „Worthülsen“. Tanko Scholten (CDU) forderte, dem Beirat erst einmal die Möglichkeit zu geben, mit der Arbeit zu beginnen. Peter Hilbig (FBI) äußerte sich ähnlich. Trotz aller inhaltlicher Schwächen sehe er in dem Gremium einen Gewinn: „Wichtig ist der erste Schritt.“