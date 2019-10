Arbeitgeber Kirche : Pfarrgemeinde lockt mit Arbeitszeitkonto

Auch die Kirche reagiert auf den Fachkräftemangel. St. Maria Magdalena in Sonsbeck geht mit flexiblen Arbeitszeitmodellen im Bistum voran. Foto: dpa/Friso Gentsch

Pionierin im Ringen um Arbeitskräfte: Die Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena in Sonsbeck bietet als erste im Bistum flexible Arbeitszeitmodelle an.

Kirch ist ein Arbeit geber, und die katholische Kirchengemeinde St.-Maria-Magdalena geht auf diem Feld neue Wege: Sie wird ihren Mitarbeitern ein Zeitwertkonto anbieten. Das hat der Kirchenvorstand beschlossen. Die Sonsbecker Pfarrgemeinde ist damit die erste im gesamten Bistum Münster, die dieses flexible Arbeitszeitmodell einführt.

Die Einladung ist noch druckfrisch: Kurz nach den Herbsttferien werden Pastor Günter Hoebertz und Vertreter der Deutschen Beratungsstelle für Zeitwertkonten und Lebensarbeitsmodelle (DBZWK) die gut 30 Mitarbeiter im Pfarrheim Maria Magdalena detailliert über die neuen Möglichkeiten informieren.

Info Bei Bedarf vom Sparbuch abheben Abgesichert Bei Bedarf kann das eingezahlte Geld an Folge-Arbeitgeber oder die Rentenversicherung ausgezahlt werden. Auch die betriebliche Altersvorsorge – die steuerfreie „Zusatzrente“ – lässt sich damit steuern. Der Arbeitnehmer erhält während der Freistellung weiter sozialversicherungspflichtiges Entgelt und genießt so vollen Schutz in allen Zweigen der Sozialversicherung, so der Zeitwert-Pionier aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd.

„Es wird vor allem für die jüngeren Mitarbeiter spannend werden“, verspricht der Pastor. Denn die Anhebung des Renteneintrittsalters infolge der steigenden Lebenserwartung treffe sie voll: Die Fragen lauten: Werde ich noch bis zum 70. Lebensjahr arbeiten müssen, bis mir die Rente ausbezahlt wird? Werde ich im fortgeschrittenen Lebensalter noch so fit und gesund sein, dass ich meine Arbeit gut und gerne erledigen kann? Brauche ich aus welchen Gründen auch immer zwischendurch eine Auszeit?

Pfarrer Günter Hoebertz hat die Chancen der Arbeitszeitkonten für seine Mitarbeiter erkannt. Den Kirchenvorstand weiß er an seiner Seite. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Oft fällt auch das Stichwort „Work-Life-Balance“, will heißen, dass Mitarbeiter ihre beruflichen Verpflichtungen besser mit den familiären vereinbaren möchten. „Große Unternehmen sind bei den Zeitwertkonten bereits seit einiger Zeit im Boot, inzwischen steigen auch Mittelständler ein“, weiß Hoebertz. Krankenhäuser sind zum Beispiel dabei oder auch Verbände und Einrichtungen der Caritas.

Seit einem guten dreiviertel Jahr spielt hier auch das Bistum Münster mit. Das Generalvikariat habe so positive Erfahrungen gemacht, dass es zulässt, dass nun auch die Pfarren gemäß einer Rahmenvereinbarung analog zu diesem Modell arbeiten können“, sagt der Sonsbecker Theologe. Vor zwei Monaten habe es eine entsprechende Informationsveranstaltung in Kevelaer gegeben. „Und wir haben sofort zugegriffen“, so Hoebertz. Denn: „Wir wollen und müssen als Gemeinde auf die neuen Arbeits- und Lebensbedingungen in unseren Arbeitsfeldern reagieren.“

Konkret: Die auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmten Lebensarbeitszeitkonten sind langfristig ausgerichtet. Und das auf zwei Beinen: Auf dem finanziellen können Arbeitnehmer über viele Jahre hinweg Teile ihres Gehalts, Prämien, Sonderzahlungen wie zum Beispiel das auch noch in der Sonasbecker Pfarrgemeinde ausgezahlte 13. Gehalt, das sogenannte Weihnachts-Geld, ansparen, erläutert die in Lorch im Ostalbkreis beheimatete DBZWK. Die zweite Säule betrifft die Arbeitszeit, die in Form von Überstunden oder Urlaubstagen angespart werden kann.

Ohne dass das Beschäftigungsverhältnis verändert oder gar aufgelöst wird, kann der Arbeitnehmer die so erzielten Guthaben je nach Bedarf – zum Beispiel für längere Freistellungsphasen – nutzen. Da geht es zum Beispiel um die familienfreundliche Reduzierung der Arbeitszeit bei gleichem Gehalt, die Freistellung für Qualifizierungen, eine zwölfmonatige Auszeit – das so genannte „Sabbatjahr“–, eine verlängerte Elternzeit, die Möglichkeit zur häuslichen Pflege eines Angehörigen oder eben den vorgezogenen oder gleitenden Übergang in den Ruhestand.